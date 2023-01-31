مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تواجد وفد من الزمالك لحل أزمة قيد الصفقات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يتواجد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حل أزمة قيد الصفقات الجديدة.

وكان قد كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم قدرة الزمالك في قيد صفقاته حتى الآن.

وكان الزمالك قد ضم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان بشكل رسمي حتى الآن.

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وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com "وفد من الزمالك يتواجد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة".

وأضاف "ممثلو الاتحاد المصري أبلغوهم بضرورة دفع جزء من المستحقات المتأخرة".

وأشار مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com أن الزمالك عليه سداد مبلغ لا يقل عن سبعة ملايين جنيه كدفعة تقسيط حتى يستطيع قيد لاعبيه.

ويختتم سوق الانتقالات الشتوية بحلول منتصف الليل أي بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من الآن.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان رسمي قرار مجلس الإدارة بعدم السماح بالقيد لجميع الأندية، إلا بعد سداد مديونايتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأبرم الزمالك صفقتين بشكل رسمي وهما ناصر منسي وأحمد بلحاج.

وكان قد رحل عن الزمالك اليوم الثلاثاء لاعبه إمام عاشور إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

وتعثرت صفقة انتقال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك.

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