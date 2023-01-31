4 صفقات في اليوم الأخير.. البنك الأهلي يضم باسم مرسي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيان رسمي

أعلن البنك الأهلي ضم 4 صفقات في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء صفقات البنك الأهلي:

باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي إعارة حتى نهاية الموسم.

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البوركينابي سعيدو سيمبوري لاعب خط وسط الاتحاد لمدة موسم ونصف.

حسام أشرف مهاجم الزمالك إعارة لمدة موسم ونصف

خالد مصطفي مدافع إيسترن كومباني لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

May be an image of ‎5 people and ‎text that says '‎GENNAT crea/Bankot أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء اشرف نصار عن صفقات فريق البنك الأهلي خلال فترة لانتقالا الشتوية الحالية وجاءت علي النحو التالي باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي إعارة حتي نهاية .الموسم البور كيني سعيدو سيمبوري لاعب خط وسط الإتحاد السكندري وجاءت مدة التعاقد موسم ونصف حسام أشرف مهاجم الزمالك إعارة لمدة موسم ونصف خالد

وسبق أن أعلن نادي الزمالك إعارة مهاجمه الشاب لصفوف البنك الأهلي في إطار صفقة انتقال ناصر منسي إلى الأبيض.

وكان الفريق قد ضم في وقت سابق فراس بن عيفية قادما من إيسترن كومباني.

فيما رحل أحمد توفيق عائدا من جديد لصفوف بيراميدز.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

ويستعد الفريق لختام مباريات الدور الأول بلقاء فيوتشر.

البنك الأهلي في الدوري صفقات
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