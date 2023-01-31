4 صفقات في اليوم الأخير.. البنك الأهلي يضم باسم مرسي
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:36
كتب : FilGoal
أعلن البنك الأهلي ضم 4 صفقات في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
باسم مرسي
النادي : البنك الأهلي
وجاء صفقات البنك الأهلي:
باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي إعارة حتى نهاية الموسم.
البوركينابي سعيدو سيمبوري لاعب خط وسط الاتحاد لمدة موسم ونصف.
حسام أشرف مهاجم الزمالك إعارة لمدة موسم ونصف
خالد مصطفي مدافع إيسترن كومباني لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وسبق أن أعلن نادي الزمالك إعارة مهاجمه الشاب لصفوف البنك الأهلي في إطار صفقة انتقال ناصر منسي إلى الأبيض.
وكان الفريق قد ضم في وقت سابق فراس بن عيفية قادما من إيسترن كومباني.
فيما رحل أحمد توفيق عائدا من جديد لصفوف بيراميدز.
ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.
ويستعد الفريق لختام مباريات الدور الأول بلقاء فيوتشر.
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