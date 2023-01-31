أدار نهائي آسيا ومواجهة لمصر.. الصيني ما نينج حكما لمواجهة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

ما نينج - حكم صيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلاندي.

ويقام اللقاء بإدارة تحكيمية بقيادة الصيني ما نينج صاحب الـ 43 عاما والذي سبق له إدارة مباراة وحيدة لطرف مصري وكانت للمنتخب الأول.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

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حكم ساحة: الصيني ما نينج

حكم مساعد: الصيني في زوا

حكم مساعد ثان: الصيني تشينج زانج

حكم رابع: الروماني إستفان كوفاكس

حكم فيديو: الإسباني خوان مارتينيز

حكم فيديو مساعد: الصيني مينج فو

حكم التسلل بتقنية الفيديو: الأوروجوياني نيكولاس تاران

حكم فيديو إضافي: المكسيكي فيرناندو جويريرو

وسبق للحكم الصيني ما نينج إدارة مواجهة لمنتخب مصر من قبل وكانت ودية أمام قطر في عام 2013.

وكان اللقاء الودي بين المنتخبين قد انتهى وقتها بفوز قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار نينج مواجهة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2018 بين كاشيما أنتلرز الياباني وبروسيبوليس الإيراني.

وانتهت مواجهة الذهاب وقتها بفوز الفريق الياباني بهدفين دون مقابل.

كما شارك ما نينج في منافسات خليجي 25 الأخيرة والتي أقيمت في العراق، وأدار ثلاث مباريات منهم.

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