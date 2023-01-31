السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح لاعب فيوتشر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 23:13

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح لاعب فيوتشر

أعلن نادي السكة الحديد ضم عمر صلاح لاعب نادي فيوتشر، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم صفوف الفريق.

وتمت الصفقة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد دفع المقابل المادي لإدارة نادي فيوتشر.

وجاء التعاقد مع عمر صلاح بعد طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

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وقال وليد أنور مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع عمر صلاح جاء من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وأنهى حماده الدالي جميع إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني.

ويعد عمر صلاح من ناشئين نادي بيراميدز قبل أن ينتقل إلى كوكاكولا وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي، ومن ثم المساهمة في تتويج فيوتشر ببطولة كأس الرابطة والتواجد في المربع الذهبي.

وعلى جانب أخر، يستعد السكة الحديد لمواجهة مستقبل سبورت، في الدور الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وأنهى نادي السكة الحديد الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثاني في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف القناة متصدر مجموعة القاهرة بفارق نقطتين

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