الاتحاد يعلن إعارة كريم الديب إلى الإسماعيلي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 22:20

كتب : هاني العوضي

محمد عنتر - كريم الديب - المصري - الاتحاد - الصور من حساب المصري

أعلن نادي الاتحاد السكندري إعارة لاعبه كريم الديب إلى الإسماعيلي لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى الإسماعيلي لتدعيم صفوف فريقه في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية.

وينتقل كريم الديب جناح الاتحاد السكندري إلى صفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم.

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وعلم FilGoal.com أن قيمة الانتقال نصف مليون جنيه على سبيل الإعارة بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة عند الاتحاد.

ويلعب فريقا الاتحاد والإسماعيلي ضد بعضهما البعض يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

وكان كريم الديب قد انتقل بصورة نهائية من المقاولون العرب إلى الاتحاد السكندري في صيف 2019.

ويستمر تعاقد كريم الديب رفقة الاتحاد السكندري حتى صيف 2024.

وشارك كريم الديب في عشر مباريات رفقة الاتحاد السكندري في الدوري هذا الموسم وكان أغلبهم من دكة الاحتياط.

وغاب الديب عن آخر ست مواجهات لفريق الاتحاد إذ لم يتواجد بقائمة الفريق.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.

أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن الخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب الفريقان يوم الأحد في ختام منافسات الدور الأول ضد بعضهما البعض.

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