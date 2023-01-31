القطعة الناقصة.. من هو أحمد بلحاج صفقة الزمالك الجديدة

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج قادما من صفوف أسوان.

وبات بلحاج ثاني صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.

بلحاج جاء إلى الدوري المصري اسما مغمورا لكنه بعد 6 أشهر فقط بات أحد عناصر نادي الزمالك حامل لقب الدوري خلال الموسمين الماضيين.

الزمالك كان في حاجة لتدعيم صفوفه بصانع ألعاب وحاول ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لكنه نجح في النهاية بالتعاقد مع بلحاج فهل يكون اللاعب المغربي القطعة الناقصة في صفوف الزمالك؟

FilGoal.com يستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بلحاج صفقة الزمالك الجديدة ورأي مدربه السابق في إمكانياته.

القطعة الناقصة

ربيع ياسين المدير الفني السابق لنادي أسوان قال لـFilGoal.com : "بلحاج لاعب مميز وصانع ألعاب يملك إمكانيات ممتازة ويجيد التحكم في الكرة وتنفيذ الركلات الثابتة وتقديم التمريرات الحاسمة للمهاجمين".

وأضاف "صفقة ستكون مفيدة لنادي الزمالك. أعتقد انه القطعة الناقصة في صفوف الفريق لكنه مطالب بتطوير أدائه والعمل بجد لأن اللعب في الزمالك مختلف تماما عن أسوان".

وتابع "الزمالك يبحث دائما عن البطولات ومن هنا فبلحاج مطالب بتطوير شخصيته وتقديم أفضل ما لديه لحجز مكانه في تشكيل الفريق خاصة"

وواصل "على المستوى الانضباطي والأخلاقي فاللاعب منضبط للغاية وسلوكياته جيدة جدا. الزمالك لن يعاني من بلحاج في هذا الأمر".

وشدد "اللعب في مركز صانع الألعاب (10) هو الأنسب للاستفادة من إمكانيات بلحاج. أيضا يمكنه اللعب في مركز الوسط الهجومي (8) لكنه يظهر بشكل أقل في مركز الجناح".

من هو أحمد بلحاج

صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية خاض عدة تجارب كانت تجربة ريال سرقسطة الأشهر من بينهم.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يجيد اللعب في 3 مراكز: الوسط المهاجم وصانع الألعاب والجناح الهجومي.

بلحاج بدأ ممارسة كرة القدم في إسبانيا عام 2014 حينما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

البداية الحقيقية

البداية الحقيقة لبلحاج جاءت مع فريق إنتر دي إسكالديس الأندوري.

وخاض بلحاج مع ناديه الأندوري 30 مباراة وساهم في 14 هدفا بعدما سجل 7 أهداف وصنع مثلهم.

وشارك بلحاض في مباراتين مع فريقه بالأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

التوهج مع ممثل الصعيد

بلحاج انضم لصفوف أسوان بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تجربته في الدوري الأندوري.

وخاض بلحاج 16 مباراة مع أسوان هذا الموسم في الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

بلحاج حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقاد بلحاج أسوان لانتصارة الأول في الدوري المصري بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد ضد النادي السكندري.

ويترك بلحاج نادي أسوان بعدما وصل إلى النقطة 19 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

"أثق في إمكانياتي"

بلحاج يثق في أن إمكانياته تسمح له باللعب في صفوف أي فريق في مصر.

وقال بلحاج قبل إتمام انتقالله لصفوف الزمالك: "أعرف إمكانياتي بشكل جيد وأعرف إنني قادر على اللعب لأي فريق في مصر وتأكدت من ذلك عندما خضت مباراة ودية ضد الأهلي قبل بداية الموسم، تلك المباراة زادت من ثقتي وإيماني بقدراتي".

"اللعب للأهلي أو الزمالك؟ احترم الفرقين وأنا لاعب محترف وكنت أشاهد الفريقين وأحبهما لانهم يلعبان كرة قدم جميلة".

بلحاج سيملك الفرصة لإثبات قدراته وإمكانياته عندما يرتدي قميص الزمالك فهل ينجح في ذلك؟