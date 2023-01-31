مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لن يستطيع قيد صفقاته حتى الآن.. وخطوة لحل الأمر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 22:03

كتب : أحمد الخولي

فريق الزمالك

الزمالك اتحاد الكرة قيد اللاعبين
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