نيجيري جديد.. غزل المحلة يضم تشارليز أكبينيونج

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن نادي غزل المحلة ضم النيجيري تشارليز أكبينيونج قادما من نادي وان روكيت النيجيري.

وحصل الغزل على خدمات تشارليز، في صفقة انتقال حر.

تشارليز من مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح.

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وبات تشارليز ثاني نيجيري في صفوف الفريق بعد جابريل أوروك جناح الفريق البالغ 21 عاما.

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وتألق أوروك بقميص زعيم الفلاحين الموسم الجاري إذ سجل 3 وصنع 2 في 15 مباراة بالدوري المصري.

وضم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية كل من: إبراهيم عايش وطارق سامي وحازم مرسي وأحمد رضا.

ويحتل الغزل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

تشارليز أكبينيونج غزل المحلة الدوري المصري
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