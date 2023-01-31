إمام عاشور ينضم لهم.. قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف من الدوري

أصبح إمام عاشور سابع أغلى لاعب مصري يخرج للاحتراف في الدوريات العالمية بعد انتقاله لصفوف ميتيلاند الدنماركي

وأتم عاشور انتقاله لصفوف الفريق مقابل 20 مليون كرونه حسبما علم FilGoal.com أي ما يعادل 2.69 مليون يورو

وإليكم قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف بحسب موقع "ترانسفير ماركت" من هنـــــــا.