إمام عاشور ينضم لهم.. قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف من الدوري

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك - الاتحاد

أصبح إمام عاشور سابع أغلى لاعب مصري يخرج للاحتراف في الدوريات العالمية بعد انتقاله لصفوف ميتيلاند الدنماركي

وأتم عاشور انتقاله لصفوف الفريق مقابل 20 مليون كرونه حسبما علم FilGoal.com أي ما يعادل 2.69 مليون يورو

وإليكم قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف بحسب موقع "ترانسفير ماركت" من هنـــــــا.

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