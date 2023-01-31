إمام عاشور ينضم لهم.. قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف من الدوري
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
أصبح إمام عاشور سابع أغلى لاعب مصري يخرج للاحتراف في الدوريات العالمية بعد انتقاله لصفوف ميتيلاند الدنماركي
وأتم عاشور انتقاله لصفوف الفريق مقابل 20 مليون كرونه حسبما علم FilGoal.com أي ما يعادل 2.69 مليون يورو
وإليكم قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين خرجوا للاحتراف بحسب موقع "ترانسفير ماركت" من هنـــــــا.
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