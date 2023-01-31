مباشر كأس ألمانيا - يونيون برلين (1) (1) فولفسبورج.. جوووول التعااادل

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة يونيون برلين وفولفسبورج في دور الـ 16 لكأس ألمانيا 2022-23.

ويبدأ مرموش أساسيا في تشكيل فريق فولفسبورج بحثا عن التأهل لربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق 13: جوووول التعااادل.. عرضية تمر من الجميع ويودعها كرونش في الشباك.

ق 6: جوووول أوووول.. تسديدة يتابعها لوكا فالدشميدت تسكن الشباك.

بداية اللقاء

كأس ألمانيا يونيون برلين فولفسبورج عمر مرموش
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