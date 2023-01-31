انتهت كأس ألمانيا - يونيون برلين (2) (1) فولفسبورج.. وداع مبكر
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة يونيون برلين وفولفسبورج في دور الـ 16 لكأس ألمانيا 2022-23.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
ويبدأ مرموش أساسيا في تشكيل فريق فولفسبورج بحثا عن التأهل لربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: بطاقة حمراء من نصيب جيليسيمان لاعب يونيون برلين.
ق 79: جووول الثاني لبرلين.
ق 75: خروج مرموش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 27: العارضة تمنع هدف التقدم لأصحاب الأرض برأسية من جوردان سيباتشو
ق 13: جوووول التعااادل.. عرضية تمر من الجميع ويودعها كرونش في الشباك.
ق 6: جوووول أوووول.. تسديدة يتابعها لوكا فالدشميدت تسكن الشباك.
بداية اللقاء
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