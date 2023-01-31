فهد جمعة يعلن انتقاله لصفوف الداخلية
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن فهد جمعة لاعب النادي الأهلي عن انتقاله لصفوفه نادي الداخلية.
وكشف لاعب الأهلي الشاب عبر حسابه على فيسبوك عن انتقاله لنادي الداخلية حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.
ولعب فهد جمعة في صفوف سموحة بالموسم المنصرم.
وانضم جمعة لصفوف سموحة ضمن صفقة تعاقد الأهلي مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.
وكان فهد جمعة مهاجم فريق 99 قريبا في وقت سابق من خوض تجربة احتراف ضمن صفوف نادي تيليسيه الذي يلعب بالدوري الممتاز في التشيك.
واعتذر الأهلي عن العرض المقدم للاعب لأنه غير مناسب مع امتلك فهد جمعة لعدد من العروض المحلية.
ولعب صاحب الـ24 خلال الموسم المنصرم 13 مباراة بقميص نادي سموحة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
ويحتل نادي الداخلية المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.
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