رئيس أسوان يكشف لـ في الجول تفاصيل إعارة بلحاج إلى الزمالك.. وموقف إيفونا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 20:42

كتب : بسام أبو بكر

أحمد بلحاج - أسوان

كشف الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان تفاصيل انتقال المغربي أحمد بلحاج إلى الزمالك على سبيل الإعارة.

أحمد بلحاج

النادي : الزمالك

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

وكان أسوان قد أعلن انتقال بلحاج إلى الزمالك رسميا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال الشافعي صالح لـ FilGoal.com: "أتممنا انتقال بلحاج إلى الزمالك على سبيل الإعارة".

أخبار متعلقة:
أسوان يعلن انتقال بلحاج إلى الزمالك رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك حسام عرفات لـ في الجول: خطوة جديدة مع أسوان.. وهذا اللاعب سيعوض بلحاج خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع أسوان لانتقال أحمد بلحاج

وأضاف "حصلنا على أربعة ملايين جنيه بشكل فوري بالإضافة إلى 560 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة في صفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك".

وكشف الشافعي "إيفونا مستمر معنا بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم ولا صحة لرحيل".

وتابع رئيس أسوان "إبراهيم عايش رحل عن صفوف الفريق إلى غزل المحلة".

واختتم الشافعي صالح تصريحاته "ينتقل أيضا محمود صلاح إلى نادي زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

يأتي ذلك تأكيدا لـ لانفراد FilGoal.com أمس الإثنين عن إتمام الزمالك اتفاقه مع أسوان لضم اللاعب.

وسيكون أحمد بلحاج ثاني صفقات الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ناصر منسي القادم من البنك الأهلي.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.

الدوري المصري أسوان إيفونا بلحاج
نرشح لكم
"مهما ارتحلنا سنعود إليه حتما".. رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الزمالك بعد رحيله ميتيلاند: إمام عاشور سيحدث الفارق معنا.. على الجماهير أن تتطلع للقائه كأس العالم للأندية - الأهلي بـ الزي التقليدي أمام أوكلاند سيتي فهد جمعة يعلن انتقاله لصفوف الداخلية إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند.. مدة العقد وقيمة الصفقة بمشاركة قندوسي.. الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة بعد الفوز بخماسية مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي.. وما يتبقى للحسم خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مروان الصحراوي
أخر الأخبار
"مهما ارتحلنا سنعود إليه حتما".. رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الزمالك بعد رحيله 5 دقيقة | المحترفون
ميتيلاند: إمام عاشور سيحدث الفارق معنا.. على الجماهير أن تتطلع للقائه 7 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم للأندية - الأهلي بـ الزي التقليدي أمام أوكلاند سيتي 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
فهد جمعة يعلن انتقاله لصفوف الداخلية 42 دقيقة | ميركاتو
إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند.. مدة العقد وقيمة الصفقة 43 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول تفاصيل إعارة بلحاج إلى الزمالك.. وموقف إيفونا 45 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة قندوسي.. الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة بعد الفوز بخماسية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي.. وما يتبقى للحسم ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 2 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 3 خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية 4 عامر حسين: الأهلي لن يجمع بين المشاركة في بطولتين بـ إفريقيا