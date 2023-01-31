رئيس أسوان يكشف لـ في الجول تفاصيل إعارة بلحاج إلى الزمالك.. وموقف إيفونا

كشف الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان تفاصيل انتقال المغربي أحمد بلحاج إلى الزمالك على سبيل الإعارة.

وكان أسوان قد أعلن انتقال بلحاج إلى الزمالك رسميا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال الشافعي صالح لـ FilGoal.com: "أتممنا انتقال بلحاج إلى الزمالك على سبيل الإعارة".

وأضاف "حصلنا على أربعة ملايين جنيه بشكل فوري بالإضافة إلى 560 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة في صفقة انتقال اللاعب إلى الزمالك".

وكشف الشافعي "إيفونا مستمر معنا بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم ولا صحة لرحيل".

وتابع رئيس أسوان "إبراهيم عايش رحل عن صفوف الفريق إلى غزل المحلة".

واختتم الشافعي صالح تصريحاته "ينتقل أيضا محمود صلاح إلى نادي زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

يأتي ذلك تأكيدا لـ لانفراد FilGoal.com أمس الإثنين عن إتمام الزمالك اتفاقه مع أسوان لضم اللاعب.

وسيكون أحمد بلحاج ثاني صفقات الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي بعد ناصر منسي القادم من البنك الأهلي.

بلحاج (25 عامًا) انضم إلى أسوان مطلع الموسم في صفقة مجانية قادمًا من إنتر كلوب ديسكالديس الأندوري.

وسبق لـ بلحاج اللعب في عدة أندية إسبانية مغمورة مثل كورنيلا، وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا لينينسي، وأوريويلا.