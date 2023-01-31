عودة لـ مورينيو من جديد.. روما يضم دييجو يورينتي

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الإسباني دييجو يورينتي قادما من ليدز يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال النادي العاصمي إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي.

وقال يورنتي لموقع النادي الرسمي: "عندما حصلت على فرصة القدوم لروما لم أفكر مرتين".

وأضاف "القدوم هنا خطوة كبيرة في مسيرتي وأريد الحصول على أفضل ما في هذه الفرصة".

وتابع "مدينة روما رائعة وأعتقد أنه من المستحيل إيجاد مكان أفضل للعب كرة القدم".

وبدأ يورنتي مسيرته في ريال مدريد، وخاض أول مباراة رسمية له تحت قيادة جوزيه مورينيو موسم 2012-13.

ويستطيع اللاعب شغل مركزي الظهير ولاعب الوسط المدافع، ولعب لأندية رايو فاييكانو ومالاجا وريال سوسيداد وليدز.

كما ارتدى قميص إسبانيا في مايو 2016 لأول مرة وخاض 10 مباريات بقميص اللاروخا.

وسيرتدي يورنتي القميص رقم 14 مع الذئاب.

وبات الإسباني ثاني صفقات الفريق بعد ضم أولا سولباكن قادما من بودوجليمت النرويجي.