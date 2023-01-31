سليم أملاح إلى بلد الوليد
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني ضم سليم أملاح لمدة 4 مواسم ونصف قادما من ستاندر دي لييج البلجيكي.
سليم أملاح
النادي : ريال بلد الوليد
وساهم أملاح في وصول منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي.
وخاض المغربي (26 عاما) 9 مباريات الموسم الجاري في الدوري البلجيكي سجل خلالها 4 أهداف.
𝗦𝗲𝗹𝗶𝗺 𝗔𝗺𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣#SelimAmallahBlanquivioleta pic.twitter.com/94Wu0xZDhI— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 31, 2023
وبدأ أملاح المولود في بلجيكا مشواره مع فريق شباب أندرلخت ثم أعير لفريق مؤنس ومنه إلى موسكرون في 2015.
ومنذ ذلك الحين لعب لأندية: توبيزي وموسكرون وانضم لـ ستاندر دو لييج في 2019.
ومنذ ذلك الحين خاض اللاعب 97 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات.
ويحتل بلد الوليد المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بعد مرور 19 جولة.
وبات أملاح ثالث صفقات الفريق الشتوية بعد الكندي كايل لارين من كلوب بروج البلجيكي وداروين ماتشيس من خواريز المكسيكي.