سليم أملاح إلى بلد الوليد

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - سليم أملاح

أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني ضم سليم أملاح لمدة 4 مواسم ونصف قادما من ستاندر دي لييج البلجيكي.

وساهم أملاح في وصول منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي.

وخاض المغربي (26 عاما) 9 مباريات الموسم الجاري في الدوري البلجيكي سجل خلالها 4 أهداف.

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وبدأ أملاح المولود في بلجيكا مشواره مع فريق شباب أندرلخت ثم أعير لفريق مؤنس ومنه إلى موسكرون في 2015.

ومنذ ذلك الحين لعب لأندية: توبيزي وموسكرون وانضم لـ ستاندر دو لييج في 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض اللاعب 97 مباراة سجل 31 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات.

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ويحتل بلد الوليد المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بعد مرور 19 جولة.

وبات أملاح ثالث صفقات الفريق الشتوية بعد الكندي كايل لارين من كلوب بروج البلجيكي وداروين ماتشيس من خواريز المكسيكي.

سليم أملاح الدوري الإسباني بلد الوليد المغرب
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