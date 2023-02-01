سابيتزر إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي مارسل سابيتزر قادما من صفوف بايرن ميونيخ.

وسينتقل اللاعب معارا إلى نهاية الموسم.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي: "في بعض الأحيان في الحياة عليك اتخاذ قرارات سريعة ومهمة. منذ اللحظة التي سمعت فيها عن هذه الفرصة أدركت أنها مناسبة لي. أنا لاعب قادر على المنافسة. أريد الفوز ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه هذا الموسم".

وأضاف "أشعر أنني في قمتي كلاعب، وأنه يمكنني المساهمة بالكثير من الخبرة والطاقة للفريق. أنا متحمس للبدء مع زملائي الجدد في الفريق والمدير ولإظهار صفاتي لمشجعي مانشستر يونايتد".

ابن الـ28 عاما انتقل لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من ريد بول لايبزيج الألماني.

ولم يشارك سابيتزر بشكل أساسي مع بايرن ميونيخ حيث لعب 54 مباراة خلال موسم ونصف بمجموع دقائق 2036 دقيقة (معدل 37 دقيقة لكل مباراة).

وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما مع حامل لقب الدوري الألماني.