أيمن أشرف يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

أيمن أشرف لاعب الأهلي

تمنى أيمن أشرف ظهير أيسر فريق الأهلي التوفيق لزملائه في منافسات كأس العالم للأندية والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان FilGoal.com قد انفرد باستبعاد مارسيل كولر المدير الفني للثلاثي أيمن أشرف وبرونو سافيو ومحمد الضاوي من قائمة كأس العالم.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي: "أتمنى التوفيق لأخوتي الأبطال في كأس العالم للأندية".

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وأضاف "أدعمكم من كل قلبي وأتمنى التوفيق من الله أن نحقق شيء جيد يليق باسم النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم".

وكان أيمن أشرف ضمن 28 لاعبا اصطحبهم فريق الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي حتى الآن عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في كأس العالم للأندية.

ويغيب أيمن أشرف عن المشاركة في المباريات مع الأهلي هذا الموسم ولم يحصل على أي دقيقة تحت قيادة مارسيل كولر.

وعاد أشرف إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة.

وخاض أيمن أشرف منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي في آخر نسختين.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة سياتل الأمريكي في ربع نهائي البطولة.

بينما ينتظر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا المتأهل من مباراة ربع النهائي لمواجهته في نصف النهائي المقرر له يوم 8 فبراير المقبل.

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