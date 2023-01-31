خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مروان الصحراوي

سيخوض المدافع التونسي مروان الصحراوي تجربة جديدة في الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا أتم اتفاقه مع مروان الصحراوي لضمه حتى نهاية الموسم.

ويتضمن عقد الصحراوي مع سيراميكا كليوباترا بندا بإمكانية التمديد لموسمين مقبلين يمكن تفعيله بنهاية الموسم.

وسينضم المدافع التونسي لصفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع إنبي خلال الفترة الماضية.

ويقود المدرب التونسي معين الشباني الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا خلفا لأحمد سامي.

وكان إنبي تعاقد مع مروان صحراوي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بداية الموسم الجاري.

وقضى المدافع التونسي الموسم الماضي مع فيوتشر.

المدافع التونسي البالغ 26 عاما بدأ مسيرته في ميتز الفرنسي ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وعاد إلى تونس لصفوف البنزرتي في 2018.

في ديسمبر 2020 انتقل لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وخلال موسم ونصف خاض 32 مباراة بقميص الدراويش.

وانضم في يناير الماضي لصفوف فيوتشر وخاض 13 مباراة بقميص الفريق وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية قبل أن يتمض لصوف إنبي.