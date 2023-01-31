السكة الحديد يضم دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق

أعلن نادي السكة الحديد التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون في صفقة انتقال حر.

وأنهى السمة الحديد تعاقده مع المهاجم بصفقة لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع نادي حسنية أغادير الأردني.

وتعاقد السكة الحديد مع كالديرون، وجاء ذلك بعد طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال وليد أنور مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع كالديرون جاء من أجل تدعيم الخط الهجوم في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وأنهى حماده الدالي جميع إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني.

وعلى جانب أخر، يستعد السكة الحديد لمواجهة مستقبل سبورت، في الدور الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

ولعب كالديرون من قبل ضمن صفوف وادي دجلة والإسماعيلي كما لعب لبعض أندية الدوري الكويتي والدوري الأردني والدوري السعودي كان آخرهم نادي سحاب الذي أعارة إلى نادي الحسينية في يوليو الماضي.

وأنهى نادي السكة الحديد الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثاني في المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف القناة متصدر مجموعة القاهرة بفارق نقطتين