فيفا يعلن موعد فتح بوابات ملعب افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وأوكلاند

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد فتح بوابات ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية لاستضافة افتتاح كأس العالم للأندية 2022 ومباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وكشف فيفا عبر موقعه: "ورغم أن المباراة تنطلق في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة)، إلا أن الدعوة موجهة للجماهير كي تصل إلى مقاعدها قبل متّسع من الوقت – إذ تُفتح بوابات الملعب في الخامسة مساءً – من أجل الاستمتاع بحفل الافتتاح الباهر الذي سيشمل عدة مفاجآت".

ويستضيف ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المباراة الافتتاحية بين الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، أمام الآلاف من المتفرجين.

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وأوضح فيفا أن تذاكر المباريات متاحة حاليا، وسيكون بوسع الجماهير شراؤها عبر الإنترنت طوال البطولة بمبدأ قاعدة الأفضلية لمن سبق عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets وطالما كانت هناك تذاكر متوافر. يمكن طلب الحصول على تذاكر لذوي الإعاقة.

FIFA

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 1 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية بعد إعلانها عن إذاعة البطولة.

ومن المنتظر إذاعة البطولة أيضا عبر قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وحال فوز الأهلي بالمباراة سيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي.

مشوار الأهلي

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..

الأهلي أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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