خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه مع محمد عبد السلام

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:13

كتب : حامد وجدي

محمد عبد السلام - الزمالك - نادي مصر

أتم نادي فيوتشر اتفاقه مع محمد عبد السلام لتدعيم دفاعات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد عبد السلام

النادي : الاتحاد السكندري

فيوتشر
الزمالك

وتواجد عبد السلام في قائمة الانتظار بفريق الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر أتم اتفاقه معه محمد عبد السلام لضمه في صفقة انتقال حر.

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صاحب الـ 25 عاما وقع على عقود انضمامه لنادي فيوتشر لمدة 3 سنوات ونصف.

ولعب عبد السلام الموسم المنصرم معارا لصفوف نادي الاتحاد السكندري.

ولم يُفعل الاتحاد بند شراءه بعد نهاية الإعارة، وحدثت بين اللاعب والإسماعيلي مفاوضات شفهية لم تكتمل.

وخاض محمد عبد السلام 9 مباريات بقميص زعيم الثغر الموسم الماضي.

وبقميص الزمالك خاض 29 مباراة في جميع المسابقات وتوج بـ5 ألقاب.

كما ساهم في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019 والتي استضافتها مصر وتأهل بها المنتخب لأولمبياد 2020.

محمد عبد السلام الزمالك فيوتشر
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