في الجول يكشف سبب تعثر انتقال النادري إلى بيراميدز

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:13

كتب : حامد وجدي

غزل المحلة - أحمد النادري

تعثرت صفقة انتقال أحمد النادري لاعب غزل المحلة إلى بيراميدز رغم تواصل الناديين لاتفاق مبدئي.

وكان بيراميدز قد أبدى اهتمامه بضم لاعب غزل المحلة وتواصل مع إدارة ناديه.

وعلم FilGoal.com أن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تمسك باستمرار اللاعب وهو ما تسبب في تعثر انتقاله إلى بيراميدز.

أخبار متعلقة:
بلدية المحلة يستعير سليمان خالد من فيوتشر بابافاسيليو: كنت أعرف صعوبة المحلة وسط جماهيره.. واخترت تدريب البنك لهذا السبب المساهمة الأولى.. إسحاقو يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة مباراة شطرنج بلا فائز.. بابافاسيليو يتعادل في الظهور الأول مع البنك أمام غزل المحلة

وأبلغ عبد الباقي جمال إدارة غزل المحلة بتمسكه باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم على أقل تقدير بسبب ضيق الوقت.

ورفض المدير الفني لغزل المحلة فكرة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض النادري خاصة مع ضيق الوقت.

وبالتالي سيستمر النادري مع غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري على أن يعيد فتح أمر انتقاله إلى ناد آخر بنهاية الموسم.

وخاض أحمد النادري 16 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

ويتواجد غزل المحلة في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة عقب مرور 16 جولة.

ويبتعد غزل المحلة عن المربع الذهبي بفارق ثلاث نقاط فقط.

وحافظ غزل المحلة على عدم تعرضه للخسارة في آخر أربع مباريات في الدوري بتعادلين وفوزين.

الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز أحمد النادري
نرشح لكم
فهد جمعة يعلن انتقاله لصفوف الداخلية خبر في الجول - تمت.. إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند رئيس أسوان يكشف لـ في الجول تفاصيل إعارة بلحاج إلى الزمالك.. وموقف إيفونا بمشاركة قندوسي.. الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة بعد الفوز بخماسية مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي.. وما يتبقى للحسم خبر في الجول – سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مروان الصحراوي خبر في الجول - عبد الرحمن مجدي يدخل دائرة اهتمامات الزمالك أسوان يعلن انتقال بلحاج إلى الزمالك
أخر الأخبار
فهد جمعة يعلن انتقاله لصفوف الداخلية 6 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - تمت.. إمام عاشور من الزمالك إلى ميتيلاند 7 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول تفاصيل إعارة بلحاج إلى الزمالك.. وموقف إيفونا 10 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة قندوسي.. الجزائر إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة بعد الفوز بخماسية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع الزمالك لانتقال عبد الرحمن مجدي.. وما يتبقى للحسم 24 دقيقة | ميركاتو
عودة لـ مورينيو من جديد.. روما يضم دييجو يورينتي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
سليم أملاح إلى بلد الوليد 57 دقيقة | الدوري الإسباني
أيمن أشرف يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 2 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك 3 خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية 4 عامر حسين: الأهلي لن يجمع بين المشاركة في بطولتين بـ إفريقيا