في الجول يكشف سبب تعثر انتقال النادري إلى بيراميدز

تعثرت صفقة انتقال أحمد النادري لاعب غزل المحلة إلى بيراميدز رغم تواصل الناديين لاتفاق مبدئي.

وكان بيراميدز قد أبدى اهتمامه بضم لاعب غزل المحلة وتواصل مع إدارة ناديه.

وعلم FilGoal.com أن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة تمسك باستمرار اللاعب وهو ما تسبب في تعثر انتقاله إلى بيراميدز.

وأبلغ عبد الباقي جمال إدارة غزل المحلة بتمسكه باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم على أقل تقدير بسبب ضيق الوقت.

ورفض المدير الفني لغزل المحلة فكرة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض النادري خاصة مع ضيق الوقت.

وبالتالي سيستمر النادري مع غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري على أن يعيد فتح أمر انتقاله إلى ناد آخر بنهاية الموسم.

وخاض أحمد النادري 16 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح النادري في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال منافسات الدوري بقميص غزل المحلة.

وكانت مساهمات النادري في الدوري خلال مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ النادري من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط.

ويعتبر النادري من ناشئي فريق غزل المحلة قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول.

ويتواجد غزل المحلة في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة عقب مرور 16 جولة.

ويبتعد غزل المحلة عن المربع الذهبي بفارق ثلاث نقاط فقط.

وحافظ غزل المحلة على عدم تعرضه للخسارة في آخر أربع مباريات في الدوري بتعادلين وفوزين.