التاسع.. زياد كمال إلى المصري

أعلن نادي المصري ضم زياد كمال قادما من إنبي.

وأوضح النادي أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وبات زياد كمال لاعب الوسط البالغ 22 عاما تاسع صفقات الفريق البورسعيدي في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم المصري كل من شريف دابو من سيراميكا كليوباترا، بجانب استعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم، مقابل انتقال محمد عنتر إلى سيراميكا كليوباترا.

وضم المصري الثنائي حسام جريشة وأحمد عماد من صفوف بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية أيضا.

وأعلن المصري تعاقده مع ثنائي نادي الفيوم لمدة 4 مواسم ونصف الموسم وذلك بعد حصوله على الاستغناء الخاص به.

كما تعاقد مع السعيد كمال "سعيدو" ومازن عزام ثنائي نادي الفيوم.

وأتم تعاقده مع محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

كما ضم عبده يحيى مهاجم غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

المصري يتعاقد مع زياد كمال لاعب انبي والمنتخب الأوليمبي#AlMasrySC pic.twitter.com/sna4l2WI95 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 31, 2023

ويستعد المصري لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

وكان المصري قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعثر المصري في آخر أربع مباريات بالدوري بثلاث تعادلات وخسارة.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 20 نقطة عقب مرور 16 جولة.