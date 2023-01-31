بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يخسر من سيفاس بثلاثية في الدوري التركي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

تعرض ألانيا سبور بقيادة المهاجم الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" للهزيمة السادسة في الدوري التركي.

وفاز سيفاس سبور على ألانيا سبور بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وسجل مصطفى ياتاباري هدف التقدم لنادي سيفاس سبور في الدقيقة 32.

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وأضاف ياتاباري الهدف اثلاني لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعزز ماكس جراديل تقدم سيفاس سبور بالهدف الثالث في الدقيقة 50 من المباراة.

وشارك كوكا خلال المباراة كاملة إلا أنه لم يصنع أو يسجل مع فريقه خلال الجولة الحالية.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري التركي.

فيما توقف رصيد ألانيا سبور عند 25 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

وخاض كوكا 17 مباراة بقميص ألانيا سبور خلال الموسم الحالي وسجل 9 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ألانياسبور سيفاس سبور أحمد حسن كوكا
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