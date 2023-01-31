اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر 2022-2023
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 18:14
كتب : رضا السنباطي
انتهت مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر 2022-2023، وشهدت حسم المقاعد الـ 3 الأخيرة المتأهلة لدور الـ 32.
وانتصر ألو ايجيبت على المرج بثلاثة أهداف دون رد.
فيما فاز شبان على كيما أسوان 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.
وتفوق الحمام على سبورتنج 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما.
وبذلك تأهل 14 فريقا لدور الـ 32 من كأس مصر يلتقون من الـ 18 فريقا ممثلي الدوري الممتاز في المرحلة المقبلة.
وبذلك اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر وهم كالآتي:
دكرنس
راية
بروكسي
طلائع الأسطول
لافيينا
بترول أسيوط
منتخب السويس
الشرقية
النجوم
السكة الحديد
المصرية لاتصالات
ألو إيجيبت
الحمام
شبان قنا
يضاف إليهم الـ 18 فريقا المشارك في الدوري الممتاز الموسم الجاري.
نرشح لكم
مدرب أوكلاند: الأهلي الأوفر حظا في مواجهتنا.. وأتمنى أن تفيدنا مواجهة برشلونة ب الودية بلدية المحلة يستعير سليمان خالد من فيوتشر هاني سعيد يكشف تطورات إصابة علي جبر إنجازات الأهلي ومفاجآت أمريكا الجنوبية.. أبرز أرقام كأس العالم للأندية الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي كولر: مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم.. وكهربا متواجد في القائمة مكافحة المنشطات لـ في الجول: سلبية عينات فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك