اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر 2022-2023

انتهت مباريات الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر 2022-2023، وشهدت حسم المقاعد الـ 3 الأخيرة المتأهلة لدور الـ 32.

وانتصر ألو ايجيبت على المرج بثلاثة أهداف دون رد.

فيما فاز شبان على كيما أسوان 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وتفوق الحمام على سبورتنج 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما.

وبذلك تأهل 14 فريقا لدور الـ 32 من كأس مصر يلتقون من الـ 18 فريقا ممثلي الدوري الممتاز في المرحلة المقبلة.

وبذلك اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر وهم كالآتي:

دكرنس

راية

بروكسي

طلائع الأسطول

لافيينا

بترول أسيوط

منتخب السويس

الشرقية

النجوم

السكة الحديد

المصرية لاتصالات

ألو إيجيبت

الحمام

شبان قنا

يضاف إليهم الـ 18 فريقا المشارك في الدوري الممتاز الموسم الجاري.