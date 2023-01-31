كأس العالم للأندية - لاعب أوكلاند سيتي يستعد لمعادلة رقم ثلاثي الأهلي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 18:11

كتب : FilGoal

إيمليانو تادي - أوكلاند سيتي

احتفى موقع أوكلاند سيتي النيوزلاندي بلاعبه الأرجنتيني إيمليانو تادي باقترابه من معادلة رقم ثلاثة لاعبين من الأهلي خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويفصل تادي مباراة واحدة فقط في كأس العالم للأندية لمعادلة رقم ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور الأكثر مشاركة في مباريات بالبطولة.

وخاض تادي 10 مباريات خلال منافسات كأس العالم للأندية بينما ثلاث الأهلي لعب 11 مباراة.

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ويعتبر وائل جمعة أكثر لاعب مشاركة من حيث دقائق اللعب.

ويشارك أوكلاند سيتي للمرة العاشرة في تاريخه كأكثر فريق مشاركة بمونديال الأندية بينما الأهلي يشارك للمرة الثامنة.

وتشهد مواجهة أوكلاند سيتي والأهلي المشاركة رقم 11 حال خوض تادي منافسات المباراة ليعادل رقم ثلاثي الأهلي.

وأشاد ألبرت ريبيرا المدير الفني لفريق أوكلان برقم تادي المميز والمتوقع أن يحدث غدا الأربعاء.

وقال ريبيرا عبر موقع ناديه الرسمي: "تادي لاعب مميز للغاية وفي كرة القدم لا توجد مصادفة، ما يحققه ليس حظا أو صدفة فهو يستحق ذلك تماما".

وتابع "تادي لديه تأثير من المستحيل أن تعثر عليه وحدك، ودائما ما تريد أن يكون ذلك للاعبين الآخرين".

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي في التاسعة من مساء غدا الأربعاء في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ويتأهل الفائز لمواجهة فريق سياتل الأمريكي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

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