"ليس حفيظ دراجي".. تعرف على زياد دكروري صاحب أشهر تريند على تيك توك

"اه يا جابرييل اه"، قد تظن أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو صاحب العبارة.

ولكن صاحب أشهر تريند على تيك توك مؤخرا ليس المعلق الجزائري، ولكن شاب مصري اسمه زياد دكروري.

التحق زياد دكرورى بكلية الإعلام بجامعة مصر الدولية ليحقق حلمه عندما كان صغيرا، وهو حسب ما يروي "أن يصبح شخصية مشهورة".

اتخذ زياد اولى خطوات الشهرة عندما كان فى السنة الثانية بعدما اكتشفه أساتذته فى الجامعة ووجهوه للطريق الصحيح، وهو أن صوته مميز ويجب استغلاله.

بعدما وجد اهتمام أساتذته، بدأ زياد في العمل على نفسه فى مجال التعليق الصوتى، وبدأ في أن يعرض نفسه على الشركات.

وبفضل هذا المجهود، ظهر في ذلك المجال بشكل ملحوظ، مما ادى لتعاقد شركات إعلانية معه، وكانت هذه بداياته فى عالم الصوتيات.

تخرج زياد من الجامعة فى عام ٢٠٢١ بعد ان أتمم دراسته و فى وقت كان يصفه دائما فى كلامه، "بعد ما اتخرجت كان عندى وقت فاضى كبير" فحاول استغلال الوقت فى شئ مفيد.

فكر زياد بما إنه عاشق لكرة القدم وعندما كان صغيرا كان يحاول دائما تقليد المعلقين الرياضيين فبدأ أن يدمج هذا التقليد مع الصوت المميز فى تقليد المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي حتى نال إعجاب المشاهدين بطريقة كبيرة وسريعة جدا وفى خلال سنة واحدة فقط حقق أشياء مذهلة فى هذل المجال.

وعندما يُسأل زياد عن حلمه يقول "نفسى أكون شخصية مؤثرة فى المستقبل بجانب أن أكون معلق رياضى كبير ومشهور ".