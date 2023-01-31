رونالدو ينهي مخاوف النصر قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 17:57

كتب : محمود حمدي

حجازي ورونالدو

أنهى كريستيانو رونالدو مخاوف الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة رودي جارسيا قبل مواجهة الفتح.

ويلعب النصر ضد الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو بات جاهزا لمواجهة الفتح بعدما تعافى من الإصابة في مفصل القدم.

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وتعرض رونالدة للإصابة خلال مواجهة النصر ضد اتحاد جدة بعد تدخل قوي من حمدان الشمراني لاعب الاتحاد.

وخسر النصر من الاتحاد بنتيجة 3-1 ضنمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي توج به رفقاء أحمد حجازي وطارق حامد على حساب الفيحاء.

النجم البرتغالي انضم لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسمين ونصف الموسم.

وانتقل رونالدو لصفوف النصر في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك رونالدو مع النصر في مباراتين، فاز أمام الاتفاق ببيطولة الدوري وخسر على يد الاتحاد بكأس السوبر.

ويبحث رونالدو عن أول أهدافه مع النصر عندما يخوض المباراة الثالثة له بقميص الفريق الذي يواجه صراعا شرسا على صدارة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتنيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، يليه الهلال برصيد 32 نقطة ثم الاتحاد برصيد 31 نقطة.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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