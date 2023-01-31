مدرب أوكلاند: الأهلي الأوفر حظا في مواجهتنا.. وأتمنى أن تفيدنا مواجهة برشلونة ب الودية

اعترف ألبيرت ريبيرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي أن الأهلي المصري هو الأوفر حظا للفوز في المواجهة بين الفريقين.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء في الدور الأول من البطولة.

وقال ريبيرا في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "متحمسون للغاية، وأعتقد أن جميع اللاعبين في النادي عملوا بجد ولكنك دائما ما تحتاج لتحقيق النتائج".

وتابع "قدمنا أداءا رائعا في الموسم الماضي والنتائج تتحدث عن نفسها، تحقيق أربعة ألقاب كان أمرا فريدا بالنسبة للنادي، بذلنا الكثير من العمل ولدينا مجموعة تعمل بجد خلف الكواليس".

وشدد ريبيرا "مر الوقت سريعا وغدا سنلعب أكبر مباراة لنا، فنحن جميعا واثقون في أنفسنا وسعداء ومستعدون لمواجهة الأهلي".

وأوضح المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي "خوض منافسات كأس العالم للأندية يعطي دائما دافعا إضافيا للاعبين، بعد الراحة الطويلة اختبرنا اللاعبين وكانت الأرقام مذهلة وهذا يخبرك أنهم يريدون التواجد هنا".

أما عن استعداد الفريق قال: "التعادل أمام برشلونة ب كانت قمة الاستعدادات لكأس العالم للأندية، تلك هي المباراة التي كنا نهدف إليها قبل المونديال ورأينا حالة اللاعبين الجيدة ونأمل لو حققنا الفوز على الأهلي".

وأضاف "لعبنا ثلاث مباريات ودية صعبة في إسبانيا مع أفضل الفرق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، نرتكب الكثير من الأخطاء في الملعب وتلك هي الطريقة التي نتعلم بها".

وأوضح ريبيرا "الأهلي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم وتأهل لمرحلة المجموعات في بطولة إفريقيا ويبتعد بصدارة الدوري عقب الفوز بمنافسة السوبر، نحن محظوظون للغاية وسعداء بتلك المواجهة".

وتابع "برشلونة ب يلعب في منتصف الموسم مثل الأهلي، وكانت مباراة قوية جدا وحققنا التعادل، لذلك لدينا فرصة للتنافس مع الأهلي".

وشدد المدير الفني الإسباني "الأهلي نادي ضخم وبه لاعبون هائلون ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا، سوف ترى العديد من الجماهير من أجلهم، لذلك هناك الكثير من الضغط وهو عنصر إضافي يجب أخذه في الاعتبار".

وعن ترشيح الأهلي للفوز أجاب "نحن نشعر بالراحة كوننا الفريق غير المرشح للفوز وسنكون مثل المستضعفين أمامهم بالنسبة للمتابعين".

وواصل "سنمنح الأهلي تسمية المرشحين للفوز ولكن داخل الملعب لن نتصرف كالمستضعفين، أحب أن ألعب دون ضغط أن فريقي الأوفر خظا يمكننا الاستفادة من ذلك لصالحنا".

"نحن متواضعون ونؤمن بخطة لعبنا وما يمكننا القيام به ونأمل في أن نلعب مباراة جيدة غدا".

وعن خوض المنافسات كلاعب من قبل أوضح "سبق لي اللعب في كأس العالم للأندية وبالنسبة لي أفضل خوض المنافسات كلاعب هذا أفضل من كونك مدير فني".

وشدد "نريد تقديم أفضل مباراة ممكنة أمام الأهلي، من السهل قول ذلك الآن، ولكن غدا عندما تصعد إلى الحافلة في الطريق إلى الملعب يبدأ الشعور بأن الوقت قد حان وتبدأ في تصور ما يمكن أن يحدث في المباراة".

واختتم ريبيرا تصريحاته "سأحاول أن أكون هادئا للغاية وأرى ما يحدث ونأمل أن كل شيء خططنا له يسير في طريقنا، هي 90 دقيقة وستمضي بسرعة لذا سنبذل قصارى جهدنا".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين خاضهم الفريق بالعامين الماضيين.

وحال وصول الأهلي إلى منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية يلعب أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.