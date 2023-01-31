ميلان يوضح حقيقة توقف مفاوضات التجديد مع لياو

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ساليرنيتانا × ميلان

أوضح نادي ميلان الإيطالي حقيقة توقف مفاوضاته مع البرتغالي رافائيل لياو من أجل تجديد التعاقد.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية حدوث "توقف تام في المفاوضات بين الطرفين".

وكشف ميلان عبر حسابه على "تويتر": "بخصوص المقال الذي نشرته اليوم صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" بعنوان: "قطيعة كاملة في ميلان"، يود نادي ميلان أن يوضح أن المفاوضات مع رافائيل لياو لم تنقطع".

أخبار متعلقة:
توتو ميركاتو: ميلان يبدأ مفاوضات التجديد لـ لياو لا جازيتا ديلو سبورت: شهر يناير يحسم مستقبل لياو في ميلان لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يفكر في زانيولو لتعويض لياو لياو: سأحصل على خبرة جديدة في المستقبل.. وأحب أرسنال هذا العام

وأضاف "السرد الصحفي المزعوم بين الأطراف ليس فقط بلا أساس على الإطلاق ولكنه يضر أيضا بالنادي ولاعبه. في الواقع، يواصل ميلان الحوار مع لياو والوفد المرافق له في جو هادئ ومهني".

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات بين الطرفين توقفت في ظل مطالبات اللاعب البرتغالي بتقليل قيمة الشرط الجزائي من 150 مليون يورو لـ 70 مليون يورو.

لياو الموسم الحالي سجل 9 أهداف وصنع 9 في 27 مباراة بقميص الروسونيري في جميع المسابقات.

وخاض لياو بقميص ميلان 142 مباراة سجل 36 هدفا وصنع 30 وتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ميلان رافائيل لياو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود نيمار يغيب بسبب الإصابة لأول مرة هذا الموسم كيف يعوض مانشستر يونايتد غياب إريكسن الطويل؟ تين هاج يجيب عودة إلى أوروبا.. توفان ينتقل إلى الدوري الإيطالي رومانو: فيورنتينا يرفض عرض برشلونة لضم أمرباط مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت مواعيد الثلاثاء 31 يناير 2023.. كوكا ومرموش وكأس مصر مواجهة سهلة لـ مانشستر سيتي.. قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أخر الأخبار
اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر 2022-2023 9 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - لاعب أوكلاند سيتي يستعد لمعادلة رقم ثلاثي الأهلي 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود 26 دقيقة | ميركاتو
رونالدو ينهي مخاوف النصر قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي 26 دقيقة | السعودية
مدرب أوكلاند: الأهلي الأوفر حظا في مواجهتنا.. وأتمنى أن تفيدنا مواجهة برشلونة ب الودية 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
ميلان يوضح حقيقة توقف مفاوضات التجديد مع لياو 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بلدية المحلة يستعير سليمان خالد من فيوتشر 42 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد يكشف تطورات إصابة علي جبر 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك