ميلان يوضح حقيقة توقف مفاوضات التجديد مع لياو

أوضح نادي ميلان الإيطالي حقيقة توقف مفاوضاته مع البرتغالي رافائيل لياو من أجل تجديد التعاقد.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية حدوث "توقف تام في المفاوضات بين الطرفين".

وكشف ميلان عبر حسابه على "تويتر": "بخصوص المقال الذي نشرته اليوم صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" بعنوان: "قطيعة كاملة في ميلان"، يود نادي ميلان أن يوضح أن المفاوضات مع رافائيل لياو لم تنقطع".

وأضاف "السرد الصحفي المزعوم بين الأطراف ليس فقط بلا أساس على الإطلاق ولكنه يضر أيضا بالنادي ولاعبه. في الواقع، يواصل ميلان الحوار مع لياو والوفد المرافق له في جو هادئ ومهني".

In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. pic.twitter.com/3B66oPdptu — AC Milan (@acmilan) January 31, 2023

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات بين الطرفين توقفت في ظل مطالبات اللاعب البرتغالي بتقليل قيمة الشرط الجزائي من 150 مليون يورو لـ 70 مليون يورو.

لياو الموسم الحالي سجل 9 أهداف وصنع 9 في 27 مباراة بقميص الروسونيري في جميع المسابقات.

وخاض لياو بقميص ميلان 142 مباراة سجل 36 هدفا وصنع 30 وتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.