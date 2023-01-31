بلدية المحلة يستعير سليمان خالد من فيوتشر

تعاقد نادي بلدية المحلة مع سليمان خالد مدافع فيوتشر لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بعد دفع المقابل المادي.

وبات سليمان خالد اللاعب رقم 11 في انتقالات بلدية المحلة الشتوية.

وضم النادي كل من:

أحمد علاء "لا لا" ومحمود حكيم وإبراهيم صلاح وأحمد عمر حارس مرمى حرس الحدود وأحمد رفاعي مدافع سموحة ومحمد أشرف لاعب وسط زد وعبد الرحمن جمال "سمانة" لاعب نبروه وإسماعيل سليماني والنيجيري فيلكس مواليد 2004 والنيجيري وزيري مواليد 2003.

وانضم خالد سليمان في يناير 2022 لصفوف فيوتشر قادما من بايونيرز.

ولم يخض اللاعب أي مباراة بقميص فيوتشر منذ انضمامه.

ويستعد الفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف لمواجهة طنطا غدا الاربعاء في الجولة السادسة عشر لمجموعة بحري.

ويحتل البلدية المركز الثاني برصيد 26 نقطة عقب انتصاف مشوار المسابقة في مجموعة بحري.

ويتصدر دكرنس الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البلدية وطنطا والمنصورة.