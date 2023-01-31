هاني سعيد يكشف تطورات إصابة علي جبر

غادر علي جبر المستشفى بعد الاطمئنان عليه عقب الاصطدام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وانتهت مباراة الفريقين في الجولة 16 من الدوري بالتعادل 2-2.

وأوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي للنادي: "اللاعب توجه مباشرة بعد المباراة بصحبة الجهاز الطبي إلى المستشفى وخضع للفحوصات الشاملة، حيث تم تركيب دعامة لتثبيت الحاجز الأنفي بعد الاصطدام القوي، ونزع الفتيل من الأنف قبل مغادرة المستشفى".

وشدد "الجهاز الطبي للفريق بقيادة هشام مصطفى أكد على أن علي جبر من المنتظر أن يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد 4 أيام مع ارتداء الماسك الواقي للوجه لتفادي الالتحامات القوية".

وأتم "بيراميدز يعود بداية من الخميس لاستئناف تدريباته بعد الراحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها يوم 7 فبراير المقبل في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري".

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن الأهلي المتصدر.

وخاض علي جبر الموسم الجاري 18 مباراة في جميع المسابقات.