بروكسي يتعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري
الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي بروكسي تعاقده مع مروان النجار مدافع الاتحاد السكندري السابق في سوق الانتقالات.
مروان النجار
النادي : الاتحاد السكندري
وتعاقد بروكسي مع النجار في صفقت انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد.
ويعتبر النجار الصفقة السادسة لـ بروكسي هذا الشتاء.
وتعاقد بروكسي مع إبراهيم سليمان ومحمود دعبسه استعارة من بتروجت ومدحت فقوسه من حرس الحدود وأحمد فهمي استعارة من أبو قير وعبدالله السنجهاوي من الإنتاج الحربي وحسام بركات من منتخب السويس.
ويستعد بروكسي بقيادة محمد حامد لمواجهة بايونيرز غدا في الجولة السادسة عشر لمجموعة بحري.
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