بروكسي يتعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

مروان النجار - بروكسي

أعلن نادي بروكسي تعاقده مع مروان النجار مدافع الاتحاد السكندري السابق في سوق الانتقالات.

وتعاقد بروكسي مع النجار في صفقت انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد.

ويعتبر النجار الصفقة السادسة لـ بروكسي هذا الشتاء.

وتعاقد بروكسي مع إبراهيم سليمان ومحمود دعبسه استعارة من بتروجت ومدحت فقوسه من حرس الحدود وأحمد فهمي استعارة من أبو قير وعبدالله السنجهاوي من الإنتاج الحربي وحسام بركات من منتخب السويس.

ويستعد بروكسي بقيادة محمد حامد لمواجهة بايونيرز غدا في الجولة السادسة عشر لمجموعة بحري.

بروكسي الاتحاد السكندري الدرجة الثانية
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