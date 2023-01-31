نيمار يغيب بسبب الإصابة لأول مرة هذا الموسم

تأكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد مونبلييه يوم الأربعاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مونبلييه ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "نيمار يعاني من إرهاق عضلي وسيظل تحت الملاحظة اليوم".

قبل أن يعلن سان جيرمان قائمة اللاعبين الذين سيسافرون لخوض المباراة بدون اسم نيمار.

ولم يغب نيمار عن مباريات سان جيرمان هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه غاب عن 3 مباريات بسبب تراكم البطاقات، ومباراة في الكأس من أجل الراحة.

ويحتل باريس صدارة الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن لانس الوصيف.

ويعاني سان جيرمان من اهتزاز النتائج في المباريات الأخيرة، إذ خسر أمام لانس وستاد رين، تعادل مع ستاد ريمس.

ويستعد الفريق لملاقاة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير.

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