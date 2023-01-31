نيمار قد يغيب بسبب الإصابة لأول مرة هذا الموسم

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 16:15

كتب : FilGoal

نيمار لاعب باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس

تحوم الشكوك حول قدرة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في مباراة فريقه ضد مونبلييه يوم الأربعاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مونبلييه ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "نيمار يعاني من إرهاق عضلي وسيظل تحت الملاحظة اليوم".

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ولم يغب نيمار عن مباريات سان جيرمان هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه غاب عن 3 مباريات بسبب تراكم البطاقات، ومباراة في الكأس من أجل الراحة.

ويحتل باريس صدارة الدوري الفرنسي بفارق 3 نقاط عن لانس الوصيف.

ويعاني سان جيرمان من اهتزاز النتائج في المباريات الأخيرة، إذ خسر أمام لانس وستاد رين، تعادل مع ستاد ريمس.

ويستعد الفريق لملاقاة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير.

نيمار باريس سان جيرمان
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