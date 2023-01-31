الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على سعي الفريق نحو تحقيق إنجازا غير مسبوق في كأس العالم للأندية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي غدا الأربعاء في افتتاحية كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي: "جميعنا جاهزون من أجل مواجهة أوكلاند سيتي. الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب، وكل مباراة لها حسابات خاصة بها".

وأضاف "استعدينا بشكل جيد، والجميع في الفريق يبحث عن إنجاز كبير".

وواصل "حظينا باستقبال حافل ومميز من جانب الجماهير المغربية التي أكن لها كل الاحترام والتقدير".

وأتم "واتوقع من هذه الجماهير أن تدعم الأهلي خلال المباراة".

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد ان حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

وتنطلق أولى مباريات البطولة بمواجهة الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتُلعب المباراة يوم الأربعاء الأول من فبراير.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.