الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على سعي الفريق نحو تحقيق إنجازا غير مسبوق في كأس العالم للأندية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي غدا الأربعاء في افتتاحية كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي: "جميعنا جاهزون من أجل مواجهة أوكلاند سيتي. الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى المغرب، وكل مباراة لها حسابات خاصة بها".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - الشحات: لا توجد مباراة سهلة.. وأحلم بالميدالية الذهبية استبعاد ثنائي السعودية في كأس العالم من قائمة الهلال لمونديال الأندية

وأضاف "استعدينا بشكل جيد، والجميع في الفريق يبحث عن إنجاز كبير".

وواصل "حظينا باستقبال حافل ومميز من جانب الجماهير المغربية التي أكن لها كل الاحترام والتقدير".

وأتم "واتوقع من هذه الجماهير أن تدعم الأهلي خلال المباراة".

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد ان حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

وتنطلق أولى مباريات البطولة بمواجهة الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتُلعب المباراة يوم الأربعاء الأول من فبراير.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.

الأهلي كأس العالم للأندية الشناوي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي كولر: مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم.. وكهربا متواجد في القائمة مكافحة المنشطات لـ في الجول: سلبية عينات فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب حوار في الجول - مدرب أوكلاند الذي أنقذ الأرواح وغلّف الكيوي وطاردته كرة القدم رغما عنه بالأسماء.. ميدو يكشف عن 5 لاعبين طلب ضمهم لـ الإسماعيلي مع شرط مفاجئ مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال
أخر الأخبار
السعودية تنتظر إعلان فوزها بتنظيم كأس آسيا 2027 5 دقيقة | آسيا
نيمار قد يغيب بسبب الإصابة لأول مرة هذا الموسم 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية 26 دقيقة | الكرة المصرية
محاولة سريعة لتعويض إريكسن.. سكاي: مانشستر يتفاوض مع بايرن لضم سابيتزر 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي 42 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - قادمة من الزمالك.. الأهلي يتعاقد مع يارا أسامة 43 دقيقة | كرة سلة
أرسنال يعير التونسي عمر رقيق إلى ويجان 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيف يعوض مانشستر يونايتد غياب إريكسن الطويل؟ تين هاج يجيب 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك