كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي

اختتم الأهلي تدريباته على ملعب "سانية الرمل" باستاد تطوان بالمغرب استعدادا لافتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، استمرت 40 دقيقة.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على جاهزية جميع اللاعبين.

وأدى اللاعبون فقرة خاصة للتدريب على تسديد ركلات الترجيح عقب انتهاء فقرات المران الجماعي، وشارك فيها الحراس الأربعة.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، حيث يشارك هذه المرة بعد ان حل وصيفا لقارة إفريقيا بعد إقامة البطولة في المغرب وفوز الوداد باللقب وهو ما منع تواجد الرجاء في المسابقة حيث تنص القواعد على عدم لعب فريقين من نفس البلد في نفس النسخة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 1 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في طنجة.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية بعد إعلانها عن إذاعة البطولة.

ومن المنتظر إذاعة البطولة أيضا عبر قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وحال فوز الأهلي بالمباراة سيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي.

مشوار الأهلي

الأهلي × سيتل ساوندرز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

ستلعب المباراة وقتها في السابعة والنصف مساء.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وستقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..