سلة - قادمة من الزمالك.. الأهلي يتعاقد مع يارا أسامة

تعاقد فريق الأهلي لـ كرة القدم مع يارا أسامة قادمة من الزمالك خلال الموسم المقبل.

وجاء رحيل يارا أسامة عن الزمالك بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح خالد العوضي مدير التعاقدات بالأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي أن ضم يارا من شأنه يكون إضافة كبيرة لفريق سيدات سلة الأهلي.

وأكد العوضي كذلك جاهزيتها للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادا للمشاركة في المباريات القادمة،تحت قيادة طارق خيري المدير الفني.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع يارا جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات سلة الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

وتجيد يارا أسامة اللعب في مركز 5 وحازت من قبل على جائزة أفضل لاعبة في بطولة أمم إفريقيا تحت 18 عاما.

وتلعب يارا أسامة الآن في فريق منتخب سيدات مصر تحت 20 عاما.

وتوجت سيدات الأهلي الموسم الحالي بلقبي دوري المرتبط وكأس السوبر.