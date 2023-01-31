سلة - قادمة من الزمالك.. الأهلي يتعاقد مع يارا أسامة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

كرة سلة - يارا أسامة - الأهلي

تعاقد فريق الأهلي لـ كرة القدم مع يارا أسامة قادمة من الزمالك خلال الموسم المقبل.

وجاء رحيل يارا أسامة عن الزمالك بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح خالد العوضي مدير التعاقدات بالأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي أن ضم يارا من شأنه يكون إضافة كبيرة لفريق سيدات سلة الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي والاتحاد دون هزيمة في ست مباريات.. وخسارة ثانية على التوالي للزمالك كرة سلة - الأهلي دون هزيمة يكبد الاتحاد خسارته الأولى.. والزمالك يخسر من الاتصالات

وأكد العوضي كذلك جاهزيتها للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادا للمشاركة في المباريات القادمة،تحت قيادة طارق خيري المدير الفني.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع يارا جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات سلة الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

وتجيد يارا أسامة اللعب في مركز 5 وحازت من قبل على جائزة أفضل لاعبة في بطولة أمم إفريقيا تحت 18 عاما.

وتلعب يارا أسامة الآن في فريق منتخب سيدات مصر تحت 20 عاما.

وتوجت سيدات الأهلي الموسم الحالي بلقبي دوري المرتبط وكأس السوبر.

الأهلي الزمالك كرة السلة يارا أسامة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي دون هزيمة يكبد الاتحاد خسارته الأولى.. والزمالك يخسر من الاتصالات كرة سلة - الأهلي والاتحاد دون هزيمة في ست مباريات.. وخسارة ثانية على التوالي للزمالك زيارة وفد NBA Africa لمقر الاتحاد المصري لكرة السلة كرة سلة - الأهلي يذيق الزمالك الخسارة الأولى في دوري السوبر انتهت كرة سلة - الزمالك (64) - (92) الأهلي كرة سلة - تعديل موعد قمة الزمالك ضد الأهلي في الدوري
أخر الأخبار
خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه مع محمد عبد السلام 8 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف سبب تعثر انتقال النادري إلى بيراميدز 9 دقيقة | الكرة المصرية
التاسع.. زياد كمال إلى المصري 11 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يخسر من سيفاس بثلاثية في الدوري التركي 22 دقيقة | المحترفون
اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ 32 من كأس مصر 2022-2023 ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم للأندية - لاعب أوكلاند سيتي يستعد لمعادلة رقم ثلاثي الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود ساعة | ميركاتو
رونالدو ينهي مخاوف النصر قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك