كيف يعوض مانشستر يونايتد غياب إريكسن الطويل؟ تين هاج يجيب

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

أوضح إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع لاعب وسط لتعويض كريستيان إريكسن المصاب.

ويغيب إريكسن لمدة طويلة بعدما اتضح إصابته القوية في الكاحل، ومن المقرر أن يعود أبريل أو مايو المقبل.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "بديل إريكسن؟ الأمر صعب خاصة عندما تحدث الأمور في أخر لحظة في سوق الانتقالات".

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وأضاف "فقدان لاعب جيد للغاية، سيترك فجوة، كل لاعب لديه خصائصه وهويته الخاصة. سنتعمد على لاعب أخر في وسط الملعب وهذا لا يعني أنه سيكون أقل نجاحا".

وتابع "إريكسن يجلب جودة عالية للفريق، ويقوم يصنع تفاصيل من الأصعب استبدالها، مثل ما يفعله في الثلث الأخير من الملعب".

وأردف "الاعتماد على فريد؟ يفعلون ذلك في منتخب البرازيل، وعلى الرغم من أن لديهم الكثير من الخيارات إلا أنهم يلعبون معا وهذا يخبرنا شيئا عن جودته وما يمكن فعله لمساعدة الفريق".

وأوضح "رحيل بعض من لاعبي الفريق؟ يمكن ذلك لكنه يعتمد على ظروف معينه. ومن المحتمل أن تكون على سبيل الإعارة".

وعلق "إنفاق تشيلسي؟ لا يمكنني التحدث عن الأندية الأخرى، أنا أتحدث عن نادينا. لدينا استراتيجية ونحافظ عليها. نريد أن نذهب بعيدا، وإعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي ينتمي إليه".

وأتم "نحن في اتجاه جيد بالنسبة للأمور المالية، لقد بدأنا الموسم، وحافظنا على اتساقنا مع تلك الخطة، ومع تلك الإستراتيجية سنتطور كناد وبالتالي كفريق".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجام فورست في نصف نهائي كأس الرابطة غدا الأربعاء في العاشرة مساءً.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

مانشستر يونايتد نوتنجام فورست إيركسن كأس الرابطة
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