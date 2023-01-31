ليكيب: صفقة انتقال مدافع المغرب إلى مونبلييه تفشل في الساعات الأخيرة

أفادت جريدة ليكيب الفرنسية أن صفقة انتقال يحيى عطية الله مدافع الوداد إلى فريق مونبلييه الفرنسي فشلت في الساعات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي تراجع عن ضم عطية الله، بسبب مطالب سعيد الناصيري رئيس الوداد على هامش المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين.

وأفاد التقرير بأن الناصيري وضع عدة عقبات أمام النادي الفرنسي خلال مرحلة التفاوض، آخرها كان طلب تسديد المبلغ المتفق عليه قبل توقيع العقد، وهو ما رفضه مونبلييه.

فيما ذكرت جريدة هسبورت المغربية أن مسؤولي الفريق الفرنسي سافروا إلى الدار البيضاء، لوضع اللمسات الأخيرة على العرض الذي قدمه النادي للاعب يحيى عطية الله، بعدما تم تحسينه ماديا بالمقارنة مع أول عرض قدمه مونبلييه.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن إدارة مونبلييه قررت الانسحاب من صفقة عطية الله.

علما بأن اللاعب كان يحاول استخراج تأشيرة دخول فرنسا خلال الساعات الأخيرة.

ويتواجد اسم عطية الله في القائمة المبدئية التي يستعد بها الوداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الوداد مشواره في البطولة التي يستضيفها المغرب من الدور ربع النهائي، بملاقاة الهلال السعودي السبت المقبل.

يذكر أن المدافع البالغ من العمر 27 عاما تألق في صفوف منتخب المغرب خلال كأس العالم 2022 إذ قاد فريقه لاحتلال المركز الرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.

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