كولر: مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم.. وكهربا متواجد في القائمة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - مارسيل كولر

تحدث مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسه أوكلاند سيتي غدا الأربعاء في افتتاحية المسابقة التي تقام في المغرب.

وقال كولر عبر الحساب الرسمي لـ الأهلي "فيسبوك": "بطولة كأس العالم للأندية كبيرة، ونادي بحجم الأهلي لديه طموحات كبيرة كذلك للوصول إلى أبعد نقطة".

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب خبر في الجول - الأهلي يستبعد سافيو وكريستو وأشرف من قائمة كأس العالم للأندية قبل مواجهة أوكلاند.. موعد مران الأهلي الختامي وتفاصيل التحرك من تطوان إلى طنجة المساهمة الأولى.. إسحاقو يعقوبو رجل مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

وأضاف "مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم، سيكون اللقاء صعبا للغاية، لقد حظوا بفترة تحضيرية في برشلونة لم يهزموا في أي مباراة بها".

وأضاف "لم أحلل بعد جميع الفرق المشاركة في البطولة، لكن لديّ مرونة حول تغيير خطة الفريق لتتناسب مع كل المنافس".

وتابع "ليس هناك مصابين في الفريق، ومحمود كهربا سيتواجد في القائمة، وأحمد القندوسي لن ينضم".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أنه بالرغم من إمكانية لحاقه بمرحلة نصف النهائي، لكن الأهلي استقر على عدم قيد قندوسي في قائمته.

وأتم "التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في المباريات الكبيرة، ولابد أن يكون الفريق حاضر ذهنيا يوم المباراة".

وعلم FilGoal.com أن كولر قرر استبعاد 3 لاعبين من قائمته المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

الثلاثي يتكون من المدافع أيمن أشرف، والبرازيلي برونو سافيو، والجناح التونسي الجديد محمد الضاوي "كريستو".

ويتواجد الثلاثي ضمن بعثة الأهلي التي سافرت إلى المغرب وتواصل تدريباتها استعدادا لمنافسات البطولة.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.

كولر الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي مكافحة المنشطات لـ في الجول: سلبية عينات فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب حوار في الجول - مدرب أوكلاند الذي أنقذ الأرواح وغلّف الكيوي وطاردته كرة القدم رغما عنه بالأسماء.. ميدو يكشف عن 5 لاعبين طلب ضمهم لـ الإسماعيلي مع شرط مفاجئ مرتضى: تعاقدت مع "أخو إمام عاشور".. والمسألة طموح وليس أموال
أخر الأخبار
نيمار قد يغيب بسبب الإصابة لأول مرة هذا الموسم 9 ثاتيه | الكرة الأوروبية
الشناوي: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم للأندية 6 دقيقة | الكرة المصرية
محاولة سريعة لتعويض إريكسن.. سكاي: مانشستر يتفاوض مع بايرن لضم سابيتزر 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية - تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي 23 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - قادمة من الزمالك.. الأهلي يتعاقد مع يارا أسامة 24 دقيقة | كرة سلة
أرسنال يعير التونسي عمر رقيق إلى ويجان 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيف يعوض مانشستر يونايتد غياب إريكسن الطويل؟ تين هاج يجيب 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: صفقة انتقال مدافع المغرب إلى مونبلييه تفشل في الساعات الأخيرة 44 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 2 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 3 إيقاف التعامل مع مرتضى وعدم قبول استقالة الانضباط ضمن 7 قرارات نارية لاتحاد الكرة 4 مرتضي منصور: تعيين فيريرا مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك