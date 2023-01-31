كولر: مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم.. وكهربا متواجد في القائمة

تحدث مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسه أوكلاند سيتي غدا الأربعاء في افتتاحية المسابقة التي تقام في المغرب.

وقال كولر عبر الحساب الرسمي لـ الأهلي "فيسبوك": "بطولة كأس العالم للأندية كبيرة، ونادي بحجم الأهلي لديه طموحات كبيرة كذلك للوصول إلى أبعد نقطة".

وأضاف "مباراة أوكلاند سيتي هي الأصعب والأهم، سيكون اللقاء صعبا للغاية، لقد حظوا بفترة تحضيرية في برشلونة لم يهزموا في أي مباراة بها".

وأضاف "لم أحلل بعد جميع الفرق المشاركة في البطولة، لكن لديّ مرونة حول تغيير خطة الفريق لتتناسب مع كل المنافس".

وتابع "ليس هناك مصابين في الفريق، ومحمود كهربا سيتواجد في القائمة، وأحمد القندوسي لن ينضم".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أنه بالرغم من إمكانية لحاقه بمرحلة نصف النهائي، لكن الأهلي استقر على عدم قيد قندوسي في قائمته.

وأتم "التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في المباريات الكبيرة، ولابد أن يكون الفريق حاضر ذهنيا يوم المباراة".

وعلم FilGoal.com أن كولر قرر استبعاد 3 لاعبين من قائمته المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

الثلاثي يتكون من المدافع أيمن أشرف، والبرازيلي برونو سافيو، والجناح التونسي الجديد محمد الضاوي "كريستو".

ويتواجد الثلاثي ضمن بعثة الأهلي التي سافرت إلى المغرب وتواصل تدريباتها استعدادا لمنافسات البطولة.

وحال تغلب الأهلي على الفريق النيوزلاندي يواجه فريق سياتل الأمريكي في الدور التالي.

ويصعد المتأهل لمواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم آخر نسختين من البطولة.