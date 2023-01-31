مكافحة المنشطات لـ في الجول: سلبية عينات فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك

ظهرت نتيجة العينات التي حصلت عليها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وصرّح مصدر من المنظمة لـ FilGoal.com: "عينات فتوح وعبد الله جمعة جاءت سلبية تمامًا من أي مواد محظورة سواء منشطات أو مخدرات".

وأكد المصدر: "اللاعبان لم يتعاطا أي شيء يوجب معاقبتهما أو إيقافهما".

وكشف المصدر: "اللاعبان لم يكونا متهمين من الأساس، وإنما تحركت المنظمة بسبب التصريحات التي تُداولت إعلاميًا".

وأتم: "من الصعب إخضاع كل عناصر المنظومة الرياضية لفحص المنشطات لأن تكلفة العينة الواحدة 9 آلاف جنيه ونصف، واتحاد الكرة مديون حاليًا للمنظمة بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا".

ماذا حدث

في يوم الخميس الخامس من يناير الماضي، انفجر المشهد الكروي المصري بتصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وصرّح مرتضى أن فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا تحت تأثير الحشيش، وأعلن عن عرضهما للبيع -قبل أن يتراجع لاحقًا ويعلن نهاية الأزمة معهما-.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وأشار: "اضطر إلى الدفع بـ محمد عبد الشافي المحترم العائد من الإصابة لتعويض الغيابين".

لتعلن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحركها بعدها سعيًا لسحب عينات من الثنائي المشار إليه.

وصرّح حازم خميس رئيس المنظمة وقتها: "قبل المباراة مندوب أي ناد يمنحنا ظرفا مغلقا بقائمة اللقاء للأساسيين والاحتياطيين بأرقامهم ويتم اختيار رقمين من أجل الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات عقب اللقاء".

وأوضح "هناك عقوبة للاعب الذي نحضر إليه لإجراء اختبار المنشطات ويرفض تصل إلى 4 سنوات بشكل فوري".

وتابع خميس "عقوبة رفض إجراء اختبار المنشطات أكبر من حال ثبوت تعاطي لاعب للمنشطات لأنها قد تصل وقتها إلى سنة أو اثنين، المنشطات مسؤولية فردية على اللاعب فقط وناديه والمنتخب ليس لهما دخل في الأمر".

وواصل رئيس المنظمة المصرية "مارادونا عندما تم ثبوت تعاطيه المنشطات تم استبعاده وخاضت الأرجنتين كأس العالم بصورة طبيعية، كما أنه في حالة ثبوت تعاطي أي لاعب المنشطات لا توقع أي عقوبة على النادي في النتائج السابقة".

وأضاف "ذهبنا بالفعل إلى نادي الزمالك لإجراء تحليل المنشطات لثنائي الفريق ولم نجدهما، سيتم إخطار اتحاد الكرة ونادي الزمالك ورابطة الأندية في خطاب رسمي بضرورة خضوعهم للاختبار".

وشدد رئيس المنظمة المصرية "يجب خلال ثلاثة أيام خضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاختبار المنشطات سواء كان في تدريب أو مباراة أو بالحضور إلى مقر المنظمة، إن لم يحدث ذلك يتم إرسال إنذار لفترة أخرى وإن لم يحدث يعتبر الثنائي هارب من إجراء الاختبار وعقوبة التهرب إيقاف من ستة أشهر إلى عامين".

وكشف حازم خميس "اتهام رئيس نادي الزمالك بتعاطي عبد الله جمعة وأحمد فتوح المخدرات هو السبب الرئيسي لدفعنا لإجراء كشف على الثنائي وإن لم يحدث ذلك كنا سنستمر في طريقتنا بعينات عشوائية، ويجب أن يخضع للفحص خلال 3 أيام حتى لا يتعرضا لعقوبة الإيقاف".

واختتم رئيس المنظمة المصرية تصريحاته "إذا ظهر ثنائي الزمالك بعد المهلة المحددة وتوقيع عقوبة التهرب عليهم، سيتم استمرار عقوبة الإيقاف حتى لو جاءت العينة سلبية".

لاحقًا بحلول 18 يناير الماضي، أعلنت المنظمة نجاحها في الحصول على عينات من الثنائي.

لتأتي النتيجة بسلبية العينة وتنتهي الأزمة.