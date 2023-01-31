مؤتمر تشافي - عن تجديد جافي ورحيل بيلرين المنتظر.. وتعليق على أمرابط

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

ظهر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني سعيدا بقوام فريقه الحالي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ودعم الثنائي رافينيا وإنسو فاتي بعد الانتقادات في الفترة الأخيرة.

ويلعب برشلونة أمام ريال بيتيس غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عن الانتقالات: "الأمر يتعلق باللعب المالي النظيف، بيلرين طلب الرحيل. سيكون تعزيز الفريق أمرا مفيدا لنا بعد رحيل بيكيه وديباي أيضا".

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وأعلن بيكيه اعتزاله في نوفمبر الماضي، بينما رحل ممفيس ديباي إلى أتليتكو مدريد.

وارتبط اسم هيكتور بيلرين بالانتقال إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وواصل "من حيث المبدأ، لست بحاجة إلى أي شيء. إذا كان هناك لاعبا ما سيأتي فيجب أن يساهم في تقوية الفريق إذا كان هناك فرصة أمامنا ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فنحن بخير".

وأضاف عن سفيان أمرابط "لا يمكنني الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقي، أعتقد أنه لاعب كرة قدم جيد".

وتابع "الأولوية هي تأمين اللاعبين مثل جافي، إنه سعيد للغاية في برشلونة ولا أراه يغادر. لا أعرف الكثير عن القوانين ولكن تسجيله (توثيق عقده الجديد)أمر رائع، الكرة الآن في ملعب رابطة الدوري".

وعن دور رافينيا "عليه أن يقدم المزيد وأن يكون أكثر حسما. يجب ألا نخاف عندما نقدم التمريرة الأخيرة. الإيمان سيساعده في الاستمرار بإحداث الفارق. أرقامه ليست سيئة، أربعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة".

وأتم عن إنسو فاتي "كان عليه أن يلعب مباريات صعبة مؤخرا، أمام جيرونا لعب مباراة رائعة. إنه شديد القوة وستظهر نتائج ذلك قريبا، ليس لدي أي شك".

وسجل فاتي ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 29 مباراة لعبها مع برشلونة في الموسم الحالي بجميع البطولات.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة بعد 18 مباراة وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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