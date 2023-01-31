عودة إلى أوروبا.. توفان ينتقل إلى الدوري الإيطالي

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

فلوريان توفان - أودينيزي

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن تعاقده مع الفرنسي فلوريان توفان في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع توفان على عقد لمدة موسمين ونصف مع أودينيزي بعد انضمامه إليه في صفقة انتقال حر.

وفسخ توفان عقده مؤخرًا مع تيجرس المكسيكي الذي لعب في صفوفه منذ صيف 2021.

وبات توفان ثاني صفقة شتوية لـ أودينيزي بعد البرازيلي ماتيوس مارتينس القادم من فلومينينسي.

الجناح الفرنسي البالغ 30 عامًا سبق له اللعب لـ باستيا، ثم انفجر بقميص أوليمبيك مارسيليا لينتقل إلى نيوكاسل يونايتد في 2015.

وبعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي عاد توفان لصفوف مارسيليا مجددًا ولعب بقميصه حتى 2021 عندما انتقل إلى تيجرس.

اللاعب الأعسر وصل مع مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي 2018، وحصد معه جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي 3 مرات.

ويعتبر توفان أحد أفراد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 رغم مشاركته في دقيقة وحيدة بالبطولة.

ويمتلك توفان إجمالا 10 مباريات مع منتخب الديوك، آخرها في يونيو 2019.

ويحتل أودينيزي المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ويسعى لحجز مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

توفان أودينيزي الدوري الإيطالي
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