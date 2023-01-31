ريال مدريد يخسر مدافعه لمدة شهرين

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي - ريال مدريد - إنتر - دوري أبطال أوروبا

سيفقد ريال مدريد لاعبه فيرلاند ميندي لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة.

وخرج ميندي مصابا قبل دقائق من الشوط الأول لمباراة أتليتكو مدريد قبل أيام متأثرا بالإصابة.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء: "بعد الفحوصات التي خضع لها ميندي تم التأكد من إصابته في عضلات فخذ ساقه اليسرى".

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وأضاف البيان "سيتم رصد حالة ميندي لمعرفة مدة غيابه".

فيما ذكرت تقارير إسبانية عديدة أن غياب اللاعب الفرنسي سيمتد إلى شهرين.

ويعاني ريال مدريد على مستوى الخط الخلفي بإصابات: ديفيد ألابا وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

وبحسب "ماركا" فإن إصابة ألابا تجددت بعدما عاد لتدريبات ريال مدريد بداية الأسبوع.

اللاعب كان قد عانى من إصابة في عضلة السمانة في القدم اليمنى خلاله مواجهة فياريال يوم 7 يناير ويغيب بسببها حتى الآن.

وتأهل ريال مدريد الخميس إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لـ ريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لـ أتليتكو مدريد.

فيرلاند ميندي ريال مدريد
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