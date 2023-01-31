يد - نيم الفرنسي يعلن ضم نجم مصر الشاب.. ورحيل دودو نهاية الموسم

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

أعلن فريق نيم الفرنسي لكرة اليد ضم الشاب مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي حتى موسم 2025.

نيم الفرنسي يضم الثنائي المصري محمد سند وأحمد هشام السيد "دودو".

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء أن مهاب البالغ من العمر 19 عاما وقع على عقد يمتد إلى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم جديد.

وذكر البيان أن دودو سيغادر الفريق في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن صقل المواهب هو جزء من سياسة النادي.

ولم يوضح النادي الفرنسي سبب رحيل دودو أو وجهته المقبلة.

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي انتهت مؤخرا في بولندا والسويد.

وشارك سعيد رفقة محسن رمضان لتعويض غياب النجم يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بالمونديال وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.

يذكر أن سند ودودو يتألقان في صفوف نيم هذا الموسم، وذلك بعد عودة أحمد هشام من الإصابة بالصليبي التي لحقت به الموسم الماضي.

ويحتل نيم المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة اليد، بفارق 8 نقاط عن باريس سان جيرمان ومونبلييه المتصدران.

يذكر أن سيف الدرع يلعب في صفوف فريق ليموج الذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي.

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