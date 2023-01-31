ليدز يوناتيد يتعاقد مع موهبة برتغالية

تعاقد نادي ليدز يونايتد مع ديوجو مونتيرو قادما من سيرفيتي السويسري في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب البرتغالي على عقد يمتد حتى 2026.

وأعلن ليدز أن مونتيرو سينضم حاليا إلى الفريق تحت 21 عاما.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of Diogo Monteiro from Swiss Super League side Servette FC — Leeds United (@LUFC) January 31, 2023

مونتيرو ظهر لأول مرة في الدوري مع سيرفيت في سن الـ16 عاما، ليصبح ثالث أصغر لاعب يظهر في الدوري السويسري الممتاز.

اللاعب صاحب الـ18 عاما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وشارك مونتيرو مع سيرفيتي الموسم الحالي في 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وبدأ المدافع البرتغالي في تمثيل منتخب بلاده تحت 19 عاما سبتمبر 2022.

وشارك مونتيرو مع المنتخب تحت 19 عاما في 3 مباريات.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.