ليدز يوناتيد يتعاقد مع موهبة برتغالية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

ديوجو مونتيرو - ليدز يونايتد

تعاقد نادي ليدز يونايتد مع ديوجو مونتيرو قادما من سيرفيتي السويسري في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب البرتغالي على عقد يمتد حتى 2026.

وأعلن ليدز أن مونتيرو سينضم حاليا إلى الفريق تحت 21 عاما.

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مونتيرو ظهر لأول مرة في الدوري مع سيرفيت في سن الـ16 عاما، ليصبح ثالث أصغر لاعب يظهر في الدوري السويسري الممتاز.

اللاعب صاحب الـ18 عاما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وشارك مونتيرو مع سيرفيتي الموسم الحالي في 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وبدأ المدافع البرتغالي في تمثيل منتخب بلاده تحت 19 عاما سبتمبر 2022.

وشارك مونتيرو مع المنتخب تحت 19 عاما في 3 مباريات.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

ليدز يونايتد سيرفيت إف سي الدوري الإنجليزي
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