في أقوى صفقات الشتاء.. بايرن يعلن ضم كانسيلو

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - بايرن ميونيخ (الصورة من الموقع الرسمي لبايرن)

جواو كانسيلو مانشستر سيتي بايرن ميونيخ
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