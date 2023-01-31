في أقوى صفقات الشتاء.. بايرن يعلن ضم كانسيلو

عودة إلى أوروبا.. توفان ينتقل إلى الدوري الإيطالي

رئيس أسوان لـ في الجول: أكتب الآن عقود انتقال بلحاج إلى الزمالك

مصدر مقرب من تاو: صنداونز استفسر من الأهلي عن موقف اللاعب