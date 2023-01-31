رومانو: تمت.. جورجينيو إلى أرسنال

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

أتم أرسنال الإنجليزي صفقة انضمام جورجينيو إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

,ينتهي عقد اللاعب الإيطالي مع تشيلسي في الصيف المقبل.

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن صفقة انتقال جورجينيو كلفت خزينة أرسنال 12 مليون يورو.

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وسيمضي جورجينيو على عقد يمتد حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأوضح رومانو أن أرسنال أتم الشروط الشخصية مع اللاعب بخصوص الراتب.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

جورجينو (31 عاما) خاض 25 مباراة مع تشيلسي الموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

أرسنال ولاعب الوسط

في البداية، صب أرسنال مجهوداته على التعاقد مع مهاجم من أجل تعويض غياب جابرييل جيسوس المصاب.

وهذا ما حدث بالفعل وتعاقد أرسنال مع ليناردو تروسارد من برايتون.

الأمور بدأت تأخد منحنى مغاير عندما تعرض محمد النني إلى إصابة والذي كشف ميكيل أرتيتا أنها "طويلة" وذكرت التقارير بأنها في الركبة.

وقال أرتيتا بخصوص التعاقد مع لاعب وسط: "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

ولا يمتلك أرسنال سوى ثلاث لاعبين متاحين في خط الوسط حاليا: جرانيت تشاكا، وتوماس بارتي، وسامبي لوكونجا.

ويسعى أرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 2004 الموسم الحالي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال تشيلسي جورجينيو الدوري الإنجليزي
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