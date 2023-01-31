رومانو: فيورنتينا يرفض عرض برشلونة لضم أمرباط

رفض نادي فيورنتينا الإيطالي عرض برشلونة الإسباني لضم المغربي سفيان أمراباط.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد ذكرت أن برشلونة تحرّك لضم أمرابط في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن فيورنتينا رفض العرض بالفعل.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة عرض استعارة أمرابط حتى نهاية الموسم مقابل 3 أو 4 ملايين يورو.

Barcelona opening proposal for Sofyan Amrabat was loan deal, buy option not mandatory for €40m total package — it has been rejected by Fiorentina. 🚨🇲🇦 #DeadlineDay The loan fee was close to €3/4m but Fiorentina have turned down the bid. pic.twitter.com/wdGknoirtF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

وأراد برشلونة وضع بند في العقد بإمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو بنهاية الموسم، دون وجود بند إجبارية الشراء.

وبالتالي رفض فيورنتينا العرض، وليس معروفًا حتى اللحظة إن كان برشلونة سيحاول مجددًا بعرض ثانٍ في الساعات القليلة المقبلة.

أمرابط (26 عامًا) يتواجد في صفوف فيورنتينا منذ انتقاله إليه قادمًا من كلوب بروج البلجيكي في 2020.

وسبق للاعب الوسط الدولي المغربي تمثيل أندية أوتريخت وفينورد روتردام في هولندا، وهيلاس فيرونا في إيطاليا.

وتألق أمرابط رفقة المغرب في كأس العالم 2022 وقاده لاحتلال المركز الرابع.

ورطبت تقارير صحفية في وقتٍ سابق بين أمرابط وأتليتكو مدريد، أو حتى ليفربول.

وخاض أمرابط 25 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم وغاب عن 4 مباريات فقط.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد مطارده.